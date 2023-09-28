Российская разведка узнала об усилении вмешательства США в дела Словакии

Администрация американского президента Джо Байдена в последнее время усилила вмешательство во внутренние дела Словакии. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По данным российской разведки, недавно Государственный департамент США разослал европейским союзникам письма с указанием провести работы со словацкими политическими и деловыми кругами в преддверии выборов. Как указано в сообщении, распространенном пресс-бюро СВР, таким образом Вашингтон хочет добиться устраивающих его итогов голосования.

В связи с этим в службе подчеркнули, что с учетом намерений Белого дома результаты предстоящих парламентских выборов в республике нельзя будет считать истинным волеизъявлением граждан. Соответствующее мероприятие вряд ли можно будет воспринимать как свободное от внешнего давления голосование, уточняется в заявлении.

«Посыл американских кураторов своим европейским подопечным, как обычно, прост и кому-то даже напоминает призывы, которые озвучивали еще главари Третьего рейха — отбросить химеру морали и использовать любые средства для достижения требуемого результата», — подчеркнули в СВР.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который намерен принять участие в выборах 30 сентября, призвал отказаться от поставок оружия на Украину.