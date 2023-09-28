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Лидер оппозиции Польши допустил выход республики из ЕС

Лидер оппозиции Польши Туск: страна выйдет из ЕС, если в ней не сменится власть

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Efrem Lukatsky/AP

Экс-глава Еврокомиссии, бывший премьер-министр Польши, лидер польской оппозиции Дональд Туск допустил выход республики из Евросоюза, если на ближайших выборах в стране не сменится власть. Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«15 октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», — заявил политик.

Выборы в польские сейм и сенат состоятся 15 октября текущего года.

На этой неделе член Европарламента от Германии Гуннар Бек обратился к Еврокомиссии с предложением исключить Польшу из ЕС.

До этого действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах.

Новые президентские выборы пройдут в Польше в 2024 году, тогда же закончится срок действия полномочий Дуды. В соответствии с конституцией страны, один человек не может занимать президентский пост больше двух раз подряд.

Ранее Путин назвал цель Польши по Украине.

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