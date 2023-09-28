Власти Азербайджана арестовали советника президента Нагорного Карабаха Варданяна

Советник президента Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма, создании вооруженных формирований, незаконном пересечении азербайджанской границы. Об этом сообщила Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

Варданян является гражданином Армении.

По информации СГБ Азербайджана, «за совершенные противоправные действия Варданян был задержан 27 сентября 2023 года на пункте выезда с госграницы «Лачин» при движении из Карабаха в сторону Армении.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.