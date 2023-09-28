Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах. Об этом сообщает Telegram-канал Re:public of Artsakh.

Согласно указу, на фоне сложной военно-политической ситуации, исходя из приоритета обеспечения безопасности людей и договоренностей, достигнутых при посредничестве российских миротворцев с Баку о том, что жители Карабаха, в том числе сдавшие оружие военнослужащие, смогут беспрепятственно покинуть республику по Лачинскому коридору.

«Принято решение: 1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в указе.

Данный указ вступает в силу сразу после публикации — с 28 сентября.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.