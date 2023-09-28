Трамп ответил конкуренту, назвавшему его Дональдом Даком

Экс-президент США Дональд Трамп напомнил о своей популярности сопернику на пост главы государства Крису Кристи, который во время дебатов назвал его Дональдом Даком. По словам Трампа, ему гораздо важнее заниматься спасением рабочих автомобильной промышленности, чем появляться на дебатах партии. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что для меня гораздо важнее, учитывая мое преимущество в 56 пунктов, иметь дело с UAW (члены профсоюза United Auto Workers – «Газета.Ru») и тем фактом, что администрация Байдена собирается разрушить их рабочие места в течение следующих двух лет, перейдя исключительно на электромобили», — сказал Трамп.

Как отметил бывший глава государства, тот, «кто придумал такое прозвище, не должен баллотироваться на пост президента».

Во время вторых дебатов Республиканской партии кандидат на пост президента США и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что будет называть этим мультяшным персонажем Трампа, если он еще раз пропустит дебаты.

«Тебя здесь сегодня нет, потому что ты боишься выходить на сцену и защищаться. Ты уклоняешься от этих вещей. И позволь мне рассказать тебе, что произойдет, если ты продолжишь это делать. Никто здесь больше не собирается называть тебя Дональдом Трампом. Мы собираемся назвать тебя Дональдом Даком», — сказал политик, смотря в камеру и обращаясь к Трампу.

Ранее Трамп рассказал, как остановил бы конфликт на Украине.