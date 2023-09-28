В США уличили Зеленского в попытках подражать Западу для собственной выгоды

Президент Украины Владимир Зеленский пытается подстроиться под западную повестку и говорить на его языке, чтобы получить больше помощи. Об этом заявил американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky News Australia.

Он обратил внимание на то, что, выступая на Генассамблее ООН, Зеленский говорил об изменении климата, и эти заявления звучали странно, учитывая ситуацию в его стране.

«Было много странных разговоров об изменении климата. Что делает Зеленский? Почему он говорит об этом?» — удивился Горовиц.

Он выразил мнение, что таким образом Зеленский стремится получить еще большую поддержку у «левых» (сторонников демократов. — прим. ред.).

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.

Как сообщали в Bloomberg, на полях Генассамблеи ООН Зеленский вел себя очень эмоционально и «яростно критиковал государства», которые, по его мнению, поставляют оружие на Украину недостаточно быстро.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.