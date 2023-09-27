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Захарова отреагировала на извинения Трюдо в парламенте Канады

Захарова после извинений Трюдо посоветовала Оттаве прекратить финансировать Киев

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование в парламенте страны украинского нациста Ярослава Хунки посоветовала перестать оказывать финансовую поддержку Киеву. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Она напомнила об извинениях Трюдо, который счел аплодисменты служившему в дивизии СС «Галичина» Хунке «чудовищным надругательством» над памятью пострадавших от нацизма людей.

Захарова отметила, что у канадских властей появился повод задуматься в свете этой ситуации над финансовой поддержкой Киева.

«Но [Канада] деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет» — задалась вопросом дипломат.

27 сентября Трюдо признался, что сожалеет о чествовании эсэсовца. Он подчеркнул, что это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду. По словам премьера, случившимся якобы воспользовалась Россия для того, чтобы начать «ложную пропаганду о том, за что борется Украина». При этом премьер-министр обратил внимание, что канадские власти продолжат поддержку Киева.

Ранее в Германии подтвердили присутствие своего посла на чествовании украинского эсэсовца.

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