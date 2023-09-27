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Постпред Лукашевич заявил, что оппоненты России в ОБСЕ уклоняются от контактов с Москвой

Постпред Лукашевич: оппоненты России в ОБСЕ уклоняются от контактов с Москвой

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Ronald Zak/AP

Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что оппоненты РФ на площадке организации практически на всех уровнях уклоняются от контактов с Москвой. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Лукашевича, отказ от дипломатической этики и вообще любых правил приличия оправдывается тем, что с Россией больше не будут иметь никаких дел. Оппоненты России, подчеркнул дипломат, уверены, что с Москвой следует говорить с позиции силы, решая все вопросы «на поле боя» руками украинцев.

Лукашевич отметил, что все это, в том и убежденность многих стран Запада в своей исключительности и вседозволенности, является очевидным вызовом для российских дипломатов. Но и в таких сложных условиях, подчеркнул постпред России, дипломаты стараются выполнять свою основную функцию, заключающуюся в поддержании каналов коммуникации, готовности к внятному и содержательному диалогу, трансляции сигналов с целью защиты интересов страны.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что организация находится на грани выживания.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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