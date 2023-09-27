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Херш раскритиковал западные СМИ за освещение теракта на «Северных потоках»

Херш: западные СМИ полагались на слухи при освещении подрыва «Северных потоков»

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Global Look Press

Американский журналист Сеймур Херш раскритиковал западные СМИ за освещение теракта на «Северных потоках». Свое мнение он выразил в материале, опубликованном на платформе Substack.

Херш отметил, что его первая статья о диверсии вызвала сенсацию, однако главные СМИ «обратили особое внимание на опровержения Белого дома и положились на старые слухи», присоединяясь к администрации президента США в развенчании представления о том, что Джо Байден мог иметь какое-либо отношение к атаке.

Он указал, что в прошлом году журналистами был опубликован ряд статей, авторы которых утверждали, что украинская диссидентская группа осуществила диверсию в Балтийском море с помощью арендованной яхты «Андромеда». При этом в статьях, как подчеркивает Херш, не назывались источники информации.

Днем 26 сентября Сеймур Херш опубликовал новую статью на платформе Substack. В ней репортер указал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции. Он также уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны. Журналист уточнил, что сохранение работоспособности «Северных потоков» могло привести ФРГ под влияние России из-за доступных цен на нефть и другие природные ресурсы.

Ранее Сеймур Херш обвинил президента США Джозефа Байдена в подготовке диверсии на «Северных потоках».

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