Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО

Медведев: у России все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что текущие события вокруг Украины оставляют России все меньше выбора, кроме прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.

Так Медведев прокомментировал скандал с чествованием пожилого украинца — бывшего члена дивизии СС «Галичина» — в канадском парламенте, а также о поставках Киеву танков Abrams и обещаниях поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System (ATACMS), которые Киев просит уже несколько месяцев.

«Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера», — написал Медведев.

По его словам, РФ в теории готова к подобной конфронтации, однако, как отметил зампред Совбеза, результат будет достигнут с «большими издержками для человечества, чем в 1945-м».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на представителя ВСУ сообщила, что Украина получила от США менее половины от обещанного 31 танка Abrams.

Ранее в США заявили, что Вашингтон не поможет Киеву, ввязавшись в войну с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях