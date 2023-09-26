Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что текущие события вокруг Украины оставляют России все меньше выбора, кроме прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.

Так Медведев прокомментировал скандал с чествованием пожилого украинца — бывшего члена дивизии СС «Галичина» — в канадском парламенте, а также о поставках Киеву танков Abrams и обещаниях поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System (ATACMS), которые Киев просит уже несколько месяцев.

«Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера», — написал Медведев.

По его словам, РФ в теории готова к подобной конфронтации, однако, как отметил зампред Совбеза, результат будет достигнут с «большими издержками для человечества, чем в 1945-м».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на представителя ВСУ сообщила, что Украина получила от США менее половины от обещанного 31 танка Abrams.

Ранее в США заявили, что Вашингтон не поможет Киеву, ввязавшись в войну с РФ.