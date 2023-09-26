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Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

В МИД России заявили, что США не пригласили Путина на саммит АТЭС

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сообщается, что США через двусторонние каналы передали России информацию о том, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, включая президента России Владимира Путина, на предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско. В ответ на это Москва направила запрос США с требованием выполнить свои обязанности в качестве государства — председателя АТЭС и отправить приглашение Путину. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ и старший представитель России в АТЭС Марат Бердыев, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает приглашения Путина на саммит АТЭС и пока не принял никаких решений относительно возможного участия России.

Бердыев отметил: «США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не планируют приглашать ряд лидеров из-за существующих санкционных ограничений». Однако Россия продолжает работать с американской стороной, чтобы они в конечном итоге выполнили необходимые действия, которые требуются от страны — хозяйки мероприятия. Бердыев, в свою очередь, как высокопоставленный представитель Российской Федерации, активно взаимодействует с ними и повторно направил запрос с призывом отправить приглашение российскому лидеру.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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