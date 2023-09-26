Оппозиция Армении объявила дату, до которой необходимо отправить в отставку Пашиняна

Лидеры оппозиции объявили 5 октября днем, до которого действующий премьер Армении Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из лидеров протестного движения Андраника Теваняна, все силы должны быть консолидированы, чтобы 5 октября, до встречи Пашиняна с Алиевым, Никол был отправлен в отставку.

«Никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать. Мы не должны этого допустить», — заявил Теванян.

До этого Совет Безопасности Армении сообщил, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна должна состояться 5 октября в испанском городе Гранада.

24 сентября Азербайджан объявил, что гарантирует выход из Нагорного Карабаха личного состава армянских Вооруженных сил, сложивших оружие.

19 сентября азербайджанское Минобороны объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе, целью которой обозначалось восстановление конституционного строя Азербайджана.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.