Вашингтон поставил Киеву ряд условий для продолжения военной помощи

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл отправил властям Украины письмо со списком реформ, которые Киеву необходимо осуществить для дальнейшего получения американской военной помощи. Об этом сообщает «Украинская правда».

Документ под названием «Перечень приоритетных реформ» был направлен офису президента Владимира Зеленского, премьер-министру Денису Шмыгалю, а также Координационной платформе доноров.

В частности, Вашингтон требует от Киева провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, что, по мнению США, должно обеспечить финансовую устойчивость компаний и операторов. Кроме того, предполагается расширение состава наблюдательного совета компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз» на одного человека, однако при этом не уточняется, гражданами каких государств должны стать новые члены советов.

Украинские власти также должны усилить Национальное антикоррупционное бюро, которое должно получить право на прослушивание и исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел. В связи с этим должны быть проведены реформы Служба безопасности Украины (СБУ), которой предполагается оставить лишь контрразведку, борьбу с терроризмом и киберпреступностью.

Руководство Украины, считают в Вашингтоне, должно принять законопроект, восстанавливающий обязательное декларирование активов для всех чиновников и судей.

Кроме того, необходимо сформировать новый наблюдательный совет при государственном концерне «Украинская оборонная промышленность» и привести государственные закупки вооружения в соответствие с требованиями Североатлантического альянса.

США также требуют провести от Киева реформы таможенной и пограничной служб, полиции и министерства обороны, реорганизовать Бюро экономической безопасности, Высший антикоррупционный суд.

В письме утверждается, что власти Украины должны выполнить предписанные им требования в течение 18 месяцев.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Украина капитулирует и откажется от четырех областей для завершения конфликта с Россией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.