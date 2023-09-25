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ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов

В ООН после скандала в Канаде заявили, что выступают против чествования нацистов

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил в ходе брифинга, что ООН выступает против чествования нацистов, передает РИА Новости.

«Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент с овациями парламента Канады ветерану дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунки.

Ранее сообщалось, что посольство России после данного инцидента направит ноту в МИД Канады.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал ветерана дивизии СС «Галичина». Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее в МИД России отметили комичность чествования нациста в канадском парламенте.

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