Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что Украина капитулирует и откажется от четырех областей для завершения конфликта с Россией.

«Единственный способ все закончить — безоговорочная капитуляция Украины», — сказал он.

Как заявил эксперт, Российская Федерация не отдаст Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, Украина находится не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия РФ.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что распад Украины может пойти по двум пути, после того как Киев проиграет в конфликте.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.