МИД РФ заявил об антироссийской вакханалии в армянских СМИ

В армянских СМИ явно с подачи властей развернута антироссийская вакханалия. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что посол США поддерживает тесные контакты с правительством Армении.

«На таком фоне явно с подачи властей в армянских СМИ развернута настоящая антироссийская вакханалия», — подчеркнули в МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство также опровергло заявления Армении о том, что протесты в республике инспирированы Россией. По данным МИД, информация о том, что за демонстрациями в Ереване стоит РФ, не имеют «ничего общего с действительностью», так как, в отличие от Запада, который поднаторел в организации «цветных революций» Москва такими вещами не занимается.

25 сентября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в столицу Армении, где примет участие в ряде дипломатических мероприятий. В том числе — в совещании Объединенной коллегии МВД России и Армении.

Ранее в Турции рассказали о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна.