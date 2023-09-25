Патрушев обсудил с наследным принцем Омана проблемы глобальных вызовов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита в Маскат провел встречу с наследным принцем Омана Диязаном бен Хайсамом Аль Саидом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

«Состоялся обмен мнениями по проблемам глобальных вызовов и угроз», — уточнили в сообщении.

В Совбезе также отметили, что отдельное внимание на встрече уделили ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, во время визита в Оман Патрушев встретился с министром канцелярии султана Султаном ан-Нуамани. По данным Oman News Agency, стороны обсудили отношения РФ и Омана.

Накануне пресс-служба аппарата Совбеза анонсировала визит Патрушева в Оман и намеченные консультации по вопросам безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

В июле директор российско-оманского делового совета при Торгово-промышленной палате (ТТП) РФ Владимир Дергачев заявил, что Оман заинтересован в приходе российских компаний на свой энергетический рынок.

Ранее в Совбезе РФ уличили Запад в развязывании геноцида русского населения.