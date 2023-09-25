Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Венгрии выступили против антироссийских санкций в ядерной сфере

Сийярто назвал слабое место антироссийских санкций ЕС в ядерной сфере

close
100%
AP

Венгрия не поддержит санкции по ядерной энергетике в отношении России в связи с тем, что они пойдут вразрез с национальными интересами страны и ослабят позиции Европы в конкуренции с США. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто на конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чьи слова приводит ТАСС.

«Венгрия никогда не поддерживали какие-либо санкции, которые могли бы создать препоны на пути ядерного сотрудничества с РФ», — утверждает он.

Сийярто подчеркнул, что наложенные ЕС антироссийские санкции в области ядерной энергетики не совпадают с собственными интересами Венгрии.

«Мы выступаем против любых санкций в отношении ядерных технологий, топлива, строительства или <...> ядерной энергетики», — сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил ненужность подобных ограничений в связи с тем, что Соединенные Штаты уже в первой половине 2023 года приобрели у России для своих атомных электростанций в два раза больше урана, нежели в прошлом году.

До этого в МИД Венгрии оценили введение новых санкционных пакетов против РФ.

Ранее в Венгрии сочли антироссийские санкции провальными.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях