Власти Венгрии выступили против антироссийских санкций в ядерной сфере

Венгрия не поддержит санкции по ядерной энергетике в отношении России в связи с тем, что они пойдут вразрез с национальными интересами страны и ослабят позиции Европы в конкуренции с США. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто на конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чьи слова приводит ТАСС.

«Венгрия никогда не поддерживали какие-либо санкции, которые могли бы создать препоны на пути ядерного сотрудничества с РФ», — утверждает он.

Сийярто подчеркнул, что наложенные ЕС антироссийские санкции в области ядерной энергетики не совпадают с собственными интересами Венгрии.

«Мы выступаем против любых санкций в отношении ядерных технологий, топлива, строительства или <...> ядерной энергетики», — сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил ненужность подобных ограничений в связи с тем, что Соединенные Штаты уже в первой половине 2023 года приобрели у России для своих атомных электростанций в два раза больше урана, нежели в прошлом году.

До этого в МИД Венгрии оценили введение новых санкционных пакетов против РФ.

Ранее в Венгрии сочли антироссийские санкции провальными.