Украина подписала с США договор на $522 млн по укреплению энергосистемы

Киев и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергосистемы Украины, включающий $522 млн на ее укрепление, сообщает «Европейская правда».

Соглашение подразумевает восстановление критической инфраструктуры Украины, реформирование энергетического сектора и содействие переходу Украины к конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике.

«При условии наличия средств правительство США намерено предоставить Украине помощь на общую сумму 522 млн долларов США…» – следует из текста.

До этого премьер Украины рассказал о подготовке страны к сложной зиме. Шмыгаль подчеркнул, что правительство Украины не собирается приуменьшать угрозы, риски и вызовы грядущего отопительного сезона, а также готовится ко всем возможным сценариям развития событий, чтобы избежать худших из них.

Ранее украинцев призвали экономить электричество.