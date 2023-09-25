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Супруга Зеленского оценила возможность его переизбрания на второй срок

Елена Зеленская оценила возможность переизбрания супруга на второй срок

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена оценила возможность его переизбрания на второй срок главы государства. Об этом она рассказала в беседе с изданием The Hill.

Зеленская уточнила, что когда ее муж баллотировался в президенты Украины в первый раз, она поддерживала такое решение полностью. По ее словам, решение супруга баллотироваться второй раз испугает ее меньше, чем в первый раз.

«Но если он будет снова, если пойдет на второй срок, если решит, что это необходимо… Что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Это будет не так страшно, как в первый раз», — приводит слова Зеленской издание.

Ранее Елена Зеленская высказалась о возможности своей карьеры в политике. По ее словам, она не хотела бы профессионально развиваться в этой сфере. «Я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Потому этого не произойдет никогда», — заключила жена главы Украины.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского получила травму во время визита в США. На кадрах, сделанных на второй день визита в США, заметна повязка на среднем пальце правой руки, днем ранее ее не было, отмечает СМИ. Елена Зеленская прибыла в США вместе с супругом. Зеленский выступил на Генассамблее с речью. Среди прочего он обвинил Россию в «депортации сотен тысяч» детей, блокировке портов в Черном и Азовском морях, «использовании ядерной энергии в качестве оружия» и т.д.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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