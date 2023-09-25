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Патрушев в Омане примет участие в консультации по безопасности

Секретарь Совбеза РФ Патрушев в Омане поучаствует в консультации по безопасности

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совершит рабочий визит в Оман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

«В Маскате пройдут российско-оманские консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран», — отмечает пресс-служба Совбеза.

В июле директор российско-оманского делового совета при Торгово-промышленной палате (ТТП) РФ Владимир Дергачев заявил, что Оман заинтересован в приходе российских компаний на свой энергетический рынок. По словам Дергачева, российских игроков Маскат намерен привлечь обеспечением их участия в тендерах на разведку и добычу полезных ископаемых.

До этого Россия и Оман подписали соглашение о противодействии уклонению от уплаты налогов.

Ранее Патрушев обвинил Запад в проведении кампании по сдерживанию России и Китая.

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