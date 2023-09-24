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На Украине заявили о намерении «довести до конца» атаки на Крымский мост

Буданов заявил, что украинская армия продолжит наносить удары по Крымскому мосту

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Defence Intelligence of Ukraine

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наносить удары по Крымскому мосту, и российское руководство не сможет ничего с этим сделать. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов, сообщило издание Klymenko Time.

По словам представителя ВСУ, Киев регулярно организовывает атаки на переправу. При этом он дал понять, что вопрос о дальнейшем нанесении ударов по Крымскому мосту не стоит.

«Мы доведем это дело до конца. Это лишь вопрос времени», — сказал Буданов.

Он добавил, что в подобной ситуации российскому президенту Владимиру Путину останется только «расстроиться». Глава Кремля не сможет никак помешать реализации планов украинских властей, уверен глава разведывательного управления.

В сентябре российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что РФ должна ответить на украинские атаки на Крым соразмерным образом. В частности, военный эксперт предложил поразить портовые города Одессу и Измаил. Также он посчитал необходимым нанести удары по элементам критической инфраструктуры Украины и железнодорожным станциям.

Ранее на Украине призвали наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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