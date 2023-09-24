Выступления украинского лидера Владимира Зеленского на Западе уже «набивают оскомину». Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Он выступать умеет, этом мы знаем... Они [западные партнеры] могут послушать его один-два раза, потом им набивает оскомину его выступление», — сказал он.

24 сентября Соскин заявлял, что поездки Зеленского в западные страны не увенчались успехом. По его словам, после выступления в Канаде действующему украинскому лидеру «все аплодировали». Аналогичная ситуация произошла в прошлом году, когда он произнес речь перед представителями властей Соединенных Штатов. Однако все эти визиты не дают никакого результата.

В этот же день британский журнал The Spectator писал, что Зеленский оказался в серьезной затруднительной ситуации, из-за которой его страна может лишиться поддержки.

Кроме того, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер говорил, что глава Украины солгал американской общественности о возможности захвата российских территорий, чтобы сохранить поток военной помощи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.