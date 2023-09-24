Эрдоган посетит Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 25 сентября, отправится в Нахичевань по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры по вопросам повестки двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

В канцелярии президента Турции подчеркнули, что Алиев и Эрдоган поучаствуют в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахчыван и открытия модернизированного Нахчыванского военного комплекса.

До этого президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили завершение военной операции в Карабахе.

В пресс-службе президента Азербайджана уточнили, что президенты провели «обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, сложении незаконными вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана оружия и их разоружении».

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.