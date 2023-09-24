Президент Азербайджана и премьер Армении встретятся в октябре в Испании

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна должна состояться 5 октября в испанском городе Гранада. Об этом сообщил Совет Безопасности Армении в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как рассказали в армянском Совбезе, его секретарь Армен Григорян с рабочим визитом отправится в столицу Бельгии Брюссель, где 26 сентября запланирована его встреча с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Готовимся к встрече лидеров, запланированной на 5 октября в Гранаде», — добавили в ведомстве.

24 сентября Азербайджан объявил, что гарантирует выход из Нагорного Карабаха личного состава армянских Вооруженных сил, сложивших оружие.

19 сентября азербайджанское Минобороны объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе, целью которой обозначалось восстановление конституционного строя Азербайджана.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.