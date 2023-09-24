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Пашиняна призвали сказать честно о своих планах в отношении РФ

В Армении попросили Пашиняна объяснить, будет ли он рвать связи с РФ и ОДКБ

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Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

Правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном должно откровенно поговорить с населением страны о текущей ситуации, считает лидер партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян, передает 24News. По его словам, нужно честно рассказать о том, что «происходит за кулисами» после операции Баку в Карабахе.

«Проще говоря, любим ли мы ОДКБ, ЕАЭС, рвем ли мы связи с РФ или нет? Это твой план [Пашинян]? Скажи мне ясно, чтобы мы могли понять. Дает ли нам Запад какие-либо реальные гарантии безопасности или нет и чего они хотят? Сможем ли мы справиться с этими проблемами или нет? Что это за разрушительный эксперимент по отношению к нашему государству и государственности, независимости и суверенитету?» — отметил Норикян.

Он добавил, что именно в текущей ситуации стоит быть честными с народом. Норикян подчеркнул, что население хочет услышать реальные ответы.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия. Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей.

Ранее Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения.

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