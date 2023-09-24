Пашинян рассказал, от кого зависит будущее Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что каждый гражданин страны должен для себя выбрать — «он сторонник независимости или сторонник того, чтобы стать отдаленной губернией», передает «Sputnik. Армения». По его словам, только от армян зависит будущее государства.

«Я премьер-министр Армении, следовательно, возглавляю движение за защиту независимости. Если бы я не был премьер-министром, я бы как гражданин пошел за лидером движения по защите независимости Армении, зная, что будет нелегко», — отметил Пашинян.

Он добавил, что Ереван призывает партнеров уважать государство и его суверенитет. Пашинян подчеркнул, что Армения будет работать над укреплением своей безопасности.

Соответствующие заявления премьер Армении сделал в воскресном обращении к нации, связанном с военной операцией Азербайджана в Нагорной Карабахе, которая завершилась фактической капитуляцией сил региона. На этом фоне в Ереване вспыхнули протесты в пользу отставки властей из-за отказа от вмешательства в действия Баку.

Ранее Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения.