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Трамп обошел Байдена в рейтинге в преддверии выборов

WP: Байден отстает от Трампа на 10% рейтинга

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Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке, обыгрывая своего преемника Джо Байдена в преддверии выборов 2024 года, пишет The Washington Post со ссылкой на совместный опрос издания с телеканалом ABC News. Согласно исследованию, экс-глава Белого дома получает 52% поддержки респондентов, а действующий президент — 42%.

По опросу, большинство американцев в целом недовольны работой Байдена. Негативно оценивают его действия во главе государства 56% респондентов, а позитивно лишь 37%. В случае Трампа, его президентство оценивают со знаком плюс 48% опрошенных, а обратной точки зрения придерживаются 49%.

В исследовании отмечается, что американцы охладели к украинской теме как к одному из важных вопросов в политике Байдена. Так 41% респондентов считают, что США уже сделали слишком много для Украины, 31% опрошенных довольны текущим количеством помощи и лишь 18% требуют большей поддержки для Киева.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.

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