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В Крыму прокомментировали призыв вице-премьера Украины покинуть полуостров

Крымский министр Куршутов назвал пустословием призыв Верещук покинуть Крым

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Макс Ветров/РИА Новости

Врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов заявил, что призыв украинских властей к жителям полуострова покинуть его на период взятия под контроль является «политическим пустословием». Так он прокомментировал РИА Новости слова вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая 23 сентября в своем Telegram-канале призвала украинцев уехать из Крыма и переждать «деоккупацию» на подконтрольной Киеву территории или в третьих странах.

«Очередное, не имеющее ничего общего с реальностью, высказывание ... Мы эти высказывания уже слышали от всех уровней украинских псевдополитиков. Мол, вот скоро, вот еще чуть-чуть и так далее, а в итоге, как показывает история, все — политическое пустословье», — сказал Куршутов.

Украинский вице-премьер сильно заблуждается, если считает крымчан украинцами, заявил чиновник.

По его словам, тема возврата Крыма нужна Украине для «замыливания глаз западным кураторам».

До этого бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что считает иллюзией идею возврата Крыма Украине, поскольку большая часть населения полуострова осознает себя русскими.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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