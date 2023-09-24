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На Филиппинах исключили влияние западных санкций на сотрудничество с Россией

МИД Филиппин: санкции Запада не влияют на сотрудничество Москвы и Манилы

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Caitlin Ochs/Reuters

Глава филиппинского МИД Энрике Манало на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН рассказал РИА Новости, что введенные странами Запада санкции против России не оказывают прямого влияния на сотрудничество с Москвой, но их воздействие ощущается через растущие цены на удобрения и продовольствие.

«Конечно, на нас повлиял конфликт на Украине с точки зрения роста цен на продукты питания, а также, например, на удобрения и так далее», — сказал Манало.

Также министр выразил серьезную обеспокоенность в связи с отказом России от зерновой сделки. По его словам, в Маниле надеются, что участники сделки урегулируют возникшие разногласия дипломатическим путем.

Также Манало заявил, что в стране будут приветствовать увеличение туристического потока из России. Кроме этого, он заявил о развитии отношений с Россией во многих сферах.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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