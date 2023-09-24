Байден сбился, рассказав уже повторенную дважды историю

Президент США Джо Байден сбился, рассказывая историю, которую накануне рассказал дважды, передает РИА Новости.

Так, выступая перед фондом темнокожей фракции конгресса, президент начал вновь рассказывать историю, которую уже рассказывал.

«Когда я был вице-президентом, в конце срока администрации Обамы-Байдена, у меня не было намерения снова бороться за пост. Я только что потерял своего сына Бо», — заявил Байден, а затем остановился и продолжил, назвав сына «награжденным майором».

Далее, с паузами, Байден напомнил, что «собирался писать книгу», а не бороться снова за пост президента.

Джо Байден считается самым возрастным президентом США, в ноябре ему исполнится 81 год. Он часто оказывается в неловких ситуациях, допуская оговорки и путая имена подчиненных.

Так, выступая 21 сентября на полях Генассамблеи ООН, Байден споткнулся о флаг Бразилии, произнес бессвязную речь о своем экономическом видении восстановления «экономики посередине и снизу вверх, а не сверху вниз», а также забыл пожать руку президенту Луле да Силве, пишет Daily Mail.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.