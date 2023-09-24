Байден рассказал о возможных последствиях шатдауна

Президент США Джо Байден считает, что приостановка работы правительства Соединенных Штатов затронет всех американцев, сообщает ТАСС.

В возможном шатдауне Байден обвинил группу республиканцев в конгрессе США, которые выставили свои условия для принятия программы финансирования правительства несмотря на договоренность между Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Байден и Маккарти согласовали уровень государственных расходов, которые также позволят сократить дефицит бюджета на $1 трлн в течение ближайших десяти лет.

«Приостановка работы правительства повлияет на все, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями и детскими образовательными программами. Утверждение финансирования правительства — одна из основных обязанностей конгресса. Пришло время республиканцам делать работу, для которой их и выбрали в Америке», — заявил Байден.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Соединенным Штатам пока не грозит шатдаун.

Шатдаун — частичная приостановка работы правительства США с роспуском госслужащих — вновь угрожает США. Подобные паузы в его работе происходят с 1980 года, в XXI веке случались в 2013, 2018 и 2018-2019 годах из-за невозможности согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (он начинается 1 октября).

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.