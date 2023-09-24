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Ким Чен Ын выразил надежду на развитие сотрудничества с Китаем

Ким Чен Ын в письме Си Цзиньпину выразил надежду на развитие сотрудничества

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KCNA KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответном послании председателю КНР Си Цзиньпину выразил надежду на развитие сотрудничества с Пекином. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, 21 сентября глава Северной Кореи направил ответное послание Си Цзиньпину и выразил ему благодарность за теплые поздравления по случаю 75-й годовщины основания КНДР.

Как отмечается, в послании Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что КНДР, Китай и «две партии» будут «в тесном контакте продвигать (отношения) солидарности и развивать сотрудничество».

Ранее северокорейское радио «Голос Кореи» передавало, что Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с 75-летней годовщиной основания КНДР, направив ему поздравительную телеграмму. Председатель КНР выразил готовность активизировать обмен стратегическими мнениями с Пхеньяном и в целом развивать двусторонние отношения.

До этого сообщалось, что Ким Чен Ын провел встречу с делегацией Китая по случаю 70-летия победы в Корейской войне 1950-1953 годов.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми.

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