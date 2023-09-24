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Кандидат в президенты США высказался против включения Украины в НАТО

Кандидат в президенты Десантис: членство Киева в НАТО не отвечает интересам CША

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис выступил против включения Украины в НАТО. Об этом он заявил в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program), передает Bloomberg.

По мнению политика, присоединение украинского государства к Североатлантическому альянсу не отвечает интересам Соединенных Штатов. Членство Киева в блоке бы только добавило Вашингтону «больше обязательств», указал он.

«Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?» — сказал Десантис.

Он также считает, что США не следует давать Украине «карт-бланш», если только она не использует возможности для завершения конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в Североатлантический альянс будет выгодно Российской Федерации, потому что гарантирует ей мир.

До этого президент США Джо Байден говорил, что вступление Украины в НАТО во время происходящих на ее территории боевых действий с Россией будет означать начало третьей мировой войны.

Ранее в МИД России предупредили о последствиях в случае вступления Украины в НАТО.

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