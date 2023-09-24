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Путин заявил о постоянном совершенствовании российской избирательной системы

Путин заявил, что избирательная система в России постоянно совершенствуется

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что избирательная система в стране постоянно совершенствуется. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, посвященном 30-летию образования Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Глава государства отметил, что за прошедшие 30 лет эта система прошла большой путь.

«В ней используются новейшие технические достижения, лучшие мировые практики. Гармонично сочетаются традиции и новаторство», — сказал российский лидер.

Он обратил внимание, что в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным.

Как указал Путин, на избирательных участках была создана уникальная система видеонаблюдения, у которой нет аналогов.

«Используются современные технические средства, позволяющие автоматизировать обработку голосов избирателей», — продолжил он.

Политик добавил, что во многих регионах страны применяется дистанционное электронное голосование.

До этого глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала выборы президента России 2024 года особенными.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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