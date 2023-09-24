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Лавров сообщил, когда Россия начнет уважать территориальную целостность Украины

Лавров: РФ будет уважать целостность Украины после исполнения декларации 1990 года

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Eduardo Munoz/Reuters

Россия будет уважать территориальную целостность Украины после исполнения Декларации независимости 1990 года, в которой обещано уважение прав русского языка и национальных меньшинств, сообщает ТАСС.

«Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины», — напомнил Лавров.

Он также упомянул ключевую для России позицию в этой декларации — объявление Украины внеблоковой страной, которая не вступает ни в какие военные альянсы. Лавров посоветовал властям Украины уважать собственное население, прежде чем требовать уважения к себе со стороны окружающих стран.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выступление Зеленского в СБ ООН фразой «он был не в ударе».

Ранее Медведев заявил, что Зеленский является «деятелем в грязной зеленой майке».

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