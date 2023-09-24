Саудовская Аравия подтвердила стремление быть посредником по Украине

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд готов быть посредником по разрешению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

«Необходимо приложить все усилия для мирного урегулирования кризиса на Украине <...> Мы готовы продолжить посреднические усилия для разрешения конфликта на Украине», — заявил Аль-Сауд на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он указал на прошлые усилия королевства в Джидде, где прошли консультации по вопросу украинского кризиса, в которых приняли участие представители 40 стран — однако без участия России.

Ранее стало известно, что Эр-Рияд готовится к разработке ядерного оружия.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил специалистам по ядерной безопасности сотрудничать со своими коллегами из США, чтобы способствовать реализации саудовской ядерной программы.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.