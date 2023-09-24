Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Саудовская Аравия подтвердила стремление быть посредником по Украине

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд готов быть посредником по Украине

close
100%
Amr Nabil/AP

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд готов быть посредником по разрешению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

«Необходимо приложить все усилия для мирного урегулирования кризиса на Украине <...> Мы готовы продолжить посреднические усилия для разрешения конфликта на Украине», — заявил Аль-Сауд на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он указал на прошлые усилия королевства в Джидде, где прошли консультации по вопросу украинского кризиса, в которых приняли участие представители 40 стран — однако без участия России.

Ранее стало известно, что Эр-Рияд готовится к разработке ядерного оружия.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил специалистам по ядерной безопасности сотрудничать со своими коллегами из США, чтобы способствовать реализации саудовской ядерной программы.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях