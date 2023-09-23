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Пушилин избран главой ДНР

Денис Пушилин избран главой Донецкой народной республики

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Врио главы ДНР Денис Пушилин избран главой региона, передает ТАСС.

Пушилин заявил, что его работа будет направлена на «улучшение уровня жизни в республике».

Ранее Пушилин заявил, что о восстановлении Артемовска (украинское название — Бахмут) можно будет говорить только в следующем году.

По его словам, в этом городе Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают все «исходя из своей концепции символизма».

Поэтому, как заявил он, восстановление Артемовска отложено на следующий год. Как указал Пушилин, очень многое в этом процессе зависит от предварительной проработки, которая пока не началась.

Он добавил, что начать проектную деятельность мешают обстрелы со стороны украинских войск.

Накануне Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают попытки захватить высоты в окрестностях Артемовска.

3 сентября врио главы ДНР заявил о «стабильно напряженной» ситуации на Артемовском направлении.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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