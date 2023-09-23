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Лавров подтвердил свой возможный визит в Пхеньян в октябре

Глава МИД Лавров подтвердил свой возможный визит в Пхеньян в октябре

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Alet Pretorius/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что в октябре может посетить КНДР, передает ТАСС.

«В соответствии с тем, о чем договорились Ким Чен Ын и президент Путин, мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые, действительно, в следующем месяце могут состояться», — сказал он.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению сотрудничества с Россией.

Лидер Северной Кореи принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва, где дал поручения по внешней политике.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, высокопоставленный гость ознакомился со множеством важных объектов.

Песков также сообщил, что ответный визит главы российского государства Владимира Путина в Северную Корею готовится в октябре.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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