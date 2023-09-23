У мэрии Киева вновь прошел митинг против трат из госбюджета

Новая акция протеста против необоснованных трат из госбюджета во время военного положения прошла у здания мэрии Киева, сообщает украинское издание «Лига».

Позже к протестующим вышел секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. Он заявил, что столица выделяет миллиарды гривен на армию, но и «от состояния городского хозяйства во многом зависит ситуация в стране».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году власти привлекли в бюджет «незначительные суммы» на быстрое восстановление страны.

По его словам, было получено $3,3 млрд. Как указал политик, потребность на быстрое восстановление Украины в 2024 году не изменится и составит от $10 до $15 млрд.

Он добавил, что в государственный бюджет — 2024 не заложили фонд восстановления, так как ожидается привлечение средств от партнеров.

9 сентября Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины уже направлено более 60 млрд гривен (больше $1,6 млрд).

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.