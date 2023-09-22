Польский политолог заявил о заинтересованности Варшавы в конфликте с Украиной

Польские власти заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной накануне выборов в стране, заявил в интервью Do Rzeczy политолог Павел Мусялек.

Он отметил, что в обществе чувствуется усталость от конфликта двух стран, кроме того, в Польше «непростая экономическая ситуация». Из-за этого польские политики не мотивированы на разрешение кризиса, а даже наоборот, жаждут его эскалации, утверждает эксперт.

По мнению политолога, после предвыборной кампании Польша не вернется к прежним отношениям с Украиной, правящие элиты обеих стран настроились на конфронтацию.

«Случилось много нехорошего, поэтому атмосферы братства больше нет», — заявил Мусялек.

Отношения Польши и Украины осложнились из-за того, что Варшава приняла решение продлить эмбарго на ввоз украинского зерна. В ответ на это решение Киев заявил о намерении ввести запрет на импорт на Украину части сельскохозяйственной продукции.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Украина ведет себя как утопающий, хватаясь за все возможности реализации своего зерна. Встреча Дуды с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке была отменена.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.