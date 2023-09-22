Журналист CNN показал связь между финалом президентства Байдена и судьбой Украины

Визит Владимира Зеленского в США показал, что судьба Украины зависит от срока президентства нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и что в случае победы на выборах Дональда Трампа Киев рискует остаться без помощи. Об этом заявил журналист Стивен Коллинсон в статье для CNN.

По его словам, Зеленский «внезапно для себя получил представление» о том, как возвращение Трампа к власти и нынешнее его влияние на палату представителей, возглавляемую республиканцами, могут «разорвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит существование Украины».

Коллинсон пишет, что заверения Байдена оставаться с Зеленским «столько, сколько потребуется» могут оказаться «не такими железными, как когда-то казалось», а судьба Украины «все больше совпадает с политической судьбой Байдена».

Журналист обратил внимание, что вместо того, чтобы удовлетворить новый запрос Белого дома на поддержку Украины в размере $24 млрд, палата представителей не смогла даже профинансировать оборону Соединенных Штатов, так как новая попытка принять законопроект о военных ассигнованиях потерпела неудачу из-за крайне правой оппозиции.

Киев был разочарован решением американских властей не предоставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. Байден только пообещал Киеву еще один пакет помощи на $325 миллионов, который, как ожидается, будет включать в себя кассетные боеприпасы и средства ПВО, рассказали автору статьи два американских чиновника.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.