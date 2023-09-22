Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналист CNN показал связь между финалом президентства Байдена и судьбой Украины

CNN: в США Зеленский внезапно осознал, что помощь Киеву может прекратиться

close
100%
Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Визит Владимира Зеленского в США показал, что судьба Украины зависит от срока президентства нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и что в случае победы на выборах Дональда Трампа Киев рискует остаться без помощи. Об этом заявил журналист Стивен Коллинсон в статье для CNN.

По его словам, Зеленский «внезапно для себя получил представление» о том, как возвращение Трампа к власти и нынешнее его влияние на палату представителей, возглавляемую республиканцами, могут «разорвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит существование Украины».

Коллинсон пишет, что заверения Байдена оставаться с Зеленским «столько, сколько потребуется» могут оказаться «не такими железными, как когда-то казалось», а судьба Украины «все больше совпадает с политической судьбой Байдена».

Журналист обратил внимание, что вместо того, чтобы удовлетворить новый запрос Белого дома на поддержку Украины в размере $24 млрд, палата представителей не смогла даже профинансировать оборону Соединенных Штатов, так как новая попытка принять законопроект о военных ассигнованиях потерпела неудачу из-за крайне правой оппозиции.

Киев был разочарован решением американских властей не предоставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. Байден только пообещал Киеву еще один пакет помощи на $325 миллионов, который, как ожидается, будет включать в себя кассетные боеприпасы и средства ПВО, рассказали автору статьи два американских чиновника.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях