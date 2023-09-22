Боррель рассказал о риске кризиса в ЕС из-за проблем с мигрантами

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что противоречия по проблемам миграции могут спровоцировать кризис внутри объединения. Об этом он заявил в интервьюThe Guardian.

«Миграция — это [тема, которая] разобщает Евросоюз. И она может стать разъединяющей силой. До сегодняшнего дня мы не смогли согласовать общую миграционную политику», — сказал Боррель.

Как отметил глава евродипломатии, внутри организации существуют разные позиции по миграционным проблемам. По его словам, некоторые страны не хотят «принимать людей» другой культуры и традиции.

Миграционное давление на Евросоюз возрастает из-за войн в Сирии, Ливии, а также переворотов на африканском континенте, подчеркнул Боррель.

В августе телеканал SkyTg24 сообщал, что на итальянском острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за рекордного числа нелегальных мигрантов, прибывших на остров из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

До этого вице-премьер, председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявлял о требовании Польши к ЕС отправлять нелегальных мигрантов на родину.

Ранее во Франции рассказали, в каких случаях в Европе не рады мигрантам.