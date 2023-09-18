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Во Франции рассказали, в каких случаях в Европе не рады мигрантам

Глава МВД Франции Дарманен заявил, что в Европе не рады всем мигрантам

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Lafargue Raphael/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал Европейский союз (ЕС) пересмотреть политику организации в отношении беженцев на фоне миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза, где отмечается критическая ситуация. По его словам, ЕС необходимо послать сигнал твердости. Об этом пишет портал Francetvinfo.

«Если есть лица, ищущие убежища, имеющие право на получение убежища, которые преследуются по политическим мотивам, очевидно, что они являются беженцами. И в этом случае Франция <…>, как она всегда делала это, может разместить этих людей», — заявил Дарманен.

Однако, по словам главы МВД, в 60% случаев мигранты прибывают из таких стран, «как Кот-д'Ивуар, Гвинея, Гамбия», где «нет гуманитарного вопроса».

От отметил, что необходимо «защитить внешние границы Европейского союза», в то же время немедленно рассмотреть требования об убежище, и, если мигранты не имеют на него права, «отправить их обратно в свою страну».

«Людям, которые приезжают на нашу [европейскую] землю, нельзя дать понять, что их будут приветствовать, что бы ни случилось», — подчеркнул Дарманен.

14 сентября власти итальянского острова Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей, заявляли о беспорядках, которые произошли между мигрантами и полицией.

На этом фоне премьер-министр Италии Джорджи Мелони попросила Европейский союз помочь стране снизить поток мигрантов.

В августе телеканал SkyTg24 сообщал, что на итальянском острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за рекордного числа нелегальных мигрантов, прибывших на остров из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что в Италии введут чрезвычайные меры по борьбе с нелегальной миграцией.

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