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Военный эксперт объяснил слова Зеленского о «возвращении трех городов»

Военный эксперт Матвийчук: Зеленский блефует, говоря о возвращении трех городов

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Kevin Lamarque/Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью mk.ru прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в ходе визита в Вашингтон, о том, что Киев «освободит три города, один из которых Артемовск (украинское название — Бахмут)». Собеседник издания объяснил, почему названия оставшихся двух городов украинский лидер предпочел скрыть.

«Я думаю, он сам не знает, какие города он хочет освободить. А Бахмут — это такой знаковый город, на удержание которого они потратили очень много сил и в конце концов сдали. <...> Поэтому заявления Зеленского — чистейшей воды блеф, пропагандистский трюк артиста. Сейчас он находится в «творческом поиске», соображает, что делать дальше. Ведь все вокруг него рушится», — отметил Матвийчук.

По его словам, Зеленский видит, что сейчас американцы все громче высказывают негатив относительно контрнаступления Украины. Кроме того, многие республиканские конгрессмены заявляют, что Киеву необходимо отчитаться за предоставленные деньги, заключил эксперт.

Газета The New York Times писала, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне украинский лидер попросил предоставить Киеву новые ракеты ATACMS, а также пообещал, что контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой, несмотря на погоду.

Ранее в США заявили о холодном приеме Зеленского в конгрессе.

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Контрнаступление Украины
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