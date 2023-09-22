Медведев заявил, что союзники «не ставят Украину даже в польский грош»

Даже ближайшие союзники Украины давно перестали считать ее равноценным партнером. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером», — подчеркнул он.

По словам Медведева, Киев даже в польский грош «не ставят, не то что в злотый». Он обратил внимание, что как только партнерство становится нeвыгодным, Украине «дают от ворот поворот».

Медведев заметил, что страны «перегрызлись» буквально «за корку черствого хлеба»: Варшава продлила запрет на поставки украинского зерна вопреки указанию Еврокомиссии. Примeру поляков поторопились последовать словаки и вeнгры.

15 сентября Медведев посетил полигон в ДНР вблизи линии соприкосновения. Он совершил свой визит по поручению президента РФ Владимира Путина. Зампред СБ ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.

Ранее в Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.