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Помощник главы Азербайджана прокомментировал ситуацию с армянскими военными в Карабахе

Гаджиев: Азербайджан отпустил армянских военных в Карабахе, сложивших оружие

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Аппарат Президента Республики Армения

Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил, что военнослужащие Армении, которые добровольно сложили оружие в Карабахе, свободны.

«Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны», — сказал он, комментируя обсуждения с Бакинским офисом Международного комитета Красного Креста, а также с другими международными партнерами.

Гаджиев отметил, что Баку на добровольной и индивидуальной основе обеспечивает безопасность движения гражданских лиц на личных автомобилях по дороге Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта) — Лачин.

«Желающие уехать — в основном члены семей армянских военнослужащих», — указал помощник Ильхама Алиева.

Также Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку готовы оказать медицинскую помощь военнослужащим Армении.

До этого Гаджиев сообщал, что Азербайджан рассматривает возможную амнистию для карабахских военных формирований, которые сложат оружие.

Ранее в Баку дали совет Еревану после операции в Карабахе.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
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