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Украина разрешила писать слово «Россия» с маленькой буквы

На Украине разрешили писать слова «Россия» и «Москва» со строчными буквами

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка постановила, что написание слов «Россия» и «Москва» в неофициальных документах с маленькой буквы более не будет считаться ошибкой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ведомство.

Там сообщили, что приняли подобное решение после обращений вице-премьера Украины Ирины Верещук и официальных писем Института украинского языка и Института языкознания им. О.О. Потебни Национальной академии наук Украины.

Как пишет Politico, отступлением от норм языка также не будет считаться написание с маленькой буквы словосочетаний «Московское Царство», «Российская Империя» и «Государственная Дума Российской Федерации».

До этого постоянное представительство России при ООН в Женеве призвало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка дать публичную оценку положению русскоязычного населения Украины.

В миссии отметили, что украинские власти проводят системную дискриминацию «всех и всего русского».

Ранее постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что украинская делегация начала демонстративно писать в своих документах слово «Россия» с маленькой буквы.

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