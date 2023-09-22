Украина разрешила писать слово «Россия» с маленькой буквы

Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка постановила, что написание слов «Россия» и «Москва» в неофициальных документах с маленькой буквы более не будет считаться ошибкой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ведомство.

Там сообщили, что приняли подобное решение после обращений вице-премьера Украины Ирины Верещук и официальных писем Института украинского языка и Института языкознания им. О.О. Потебни Национальной академии наук Украины.

Как пишет Politico, отступлением от норм языка также не будет считаться написание с маленькой буквы словосочетаний «Московское Царство», «Российская Империя» и «Государственная Дума Российской Федерации».

До этого постоянное представительство России при ООН в Женеве призвало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка дать публичную оценку положению русскоязычного населения Украины.

В миссии отметили, что украинские власти проводят системную дискриминацию «всех и всего русского».

Ранее постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что украинская делегация начала демонстративно писать в своих документах слово «Россия» с маленькой буквы.