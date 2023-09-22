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В Индии констатировали неэффективность ООН в решении конфликта на Украине

МИД Индии заявил о неэффективности ООН в решении украинского кризиса

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MIKE SEGAR/REUTERS

Существующая система ООН и Совет Безопасности организации оказались неэффективными в урегулировании украинского кризиса, говорится в заявлении индийского МИД, которое цитирует ТАСС.

«Близки ли мы к возможному приемлемому решению? Если нет, то почему система ООН и особенно ее главный орган, этот самый Совет Безопасности ООН, <..> оказались совершенно неэффективными в урегулировании продолжающегося конфликта?», — отмечается в заявлении.

В нем также подчеркивается, что Индия продолжает выступать за решение кризиса на Украине путем переговоров. Диалог является «единственным способом урегулирования разногласий и споров, какими бы пугающими они ни казались в текущий момент», говорится в тексте.

В Нью-Дели призвали держать открытыми дипломатические каналы и избегать эскалации.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления на заседании G7 заявил, что ООН не отражает современные реалии и не может предотвращать конфликты.

По его словам, ООН и ее Совет Безопасности могут остаться только «говорильней», не отражая реалии современного мира и не прислушиваясь к «Глобальному Югу».

Ранее в Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН при согласии его участников.

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