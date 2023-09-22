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БРИКС может выручить Аргентину с ее большим госдолгом

Политолог Касьябуе считает, что участие в БРИКС станет поддержкой для Аргентины

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IRNA

Политолог Матиас Касьябуе считает, что участие в БРИКС станет поддержкой для Аргентины в экономической и финансовой сферах, сообщает РИА Новости.

«Что значит БРИКС для Аргентины? Плюсы в экономике, потому что в БРИКС находятся наши главные торговые партнеры, и присутствие в БРИКС способствовало бы укреплению экспорта», — заявил Касьябуе на конференции в Русском доме Буэнос-Айреса.

Политолог упомянул большой внешний долг Аргентины, значительная часть которого принадлежит Международному валютному фонду. Привлекательной является также идея дедолларизации — это позволит создать собственную валюту для торговли внутри объединения.

Ранее был утвержден список стран, которые могут участвовать в валютных торгах в России.

Из других регионов мира в список включены, в том числе, страны БРИКС — Китай, Индия, ЮАР и Бразилия.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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