БРИКС может выручить Аргентину с ее большим госдолгом

Политолог Матиас Касьябуе считает, что участие в БРИКС станет поддержкой для Аргентины в экономической и финансовой сферах, сообщает РИА Новости.

«Что значит БРИКС для Аргентины? Плюсы в экономике, потому что в БРИКС находятся наши главные торговые партнеры, и присутствие в БРИКС способствовало бы укреплению экспорта», — заявил Касьябуе на конференции в Русском доме Буэнос-Айреса.

Политолог упомянул большой внешний долг Аргентины, значительная часть которого принадлежит Международному валютному фонду. Привлекательной является также идея дедолларизации — это позволит создать собственную валюту для торговли внутри объединения.

Ранее был утвержден список стран, которые могут участвовать в валютных торгах в России.

Из других регионов мира в список включены, в том числе, страны БРИКС — Китай, Индия, ЮАР и Бразилия.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.